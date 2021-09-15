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Bayern Munih, Barcelona’yı evinde yıktı

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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 3-0 mağlup oldu.

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Bayern Munih, Barcelona’yı evinde yıktı

İspanyol devi Barcelona Camp Nou'da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaştı. 

Konuk ekip 34. dakikada Müller ile 1-0 öne geçti. Ardından 56'da Lewandowski farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 

85. dakikada Polonyalı yıldız golcü kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı ve Bayern Münih sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 

Messi'siz ilk devler ligi maçına çıkan Katalan ekibi E grubunda puansız son sırada yer aldı. Rahat bir galibiyet alan Bayern Münih ise Devler Ligi'ne galibiyetle başlarken grupta zirveye yerleşti. 

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