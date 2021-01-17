banner583
banner590
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
9 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
11 0
 
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
14 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
32 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
25 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
72 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
112 0
banner529
banner570

Bayern Münih arayı açıyor

banner476

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Lider Münih, zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada hanesine 3 puan yazdırarak farkı açmış oldu

Bayern Münih arayı açıyor
banner601
Bayern Münih, Allianz Arena'da oynan karşılaşmanın 7. dakikasında Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen maçta Freiburg 62. dakikada Nils Petersen'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Bavyera ekibi 74. dakikada Thomas Müller ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih, rakiplerinin puan kaybettiği haftada puanını 36'ya yükseltti ve en yakın rakibi Leipzig arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
Freiburg'un ise 23 puanı bulunuyor.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.