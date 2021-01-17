Bayern Münih arayı açıyor

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynan karşılaşmanın 7. dakikasında Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen maçta Freiburg 62. dakikada Nils Petersen'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Bavyera ekibi 74. dakikada Thomas Müller ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih, rakiplerinin puan kaybettiği haftada puanını 36'ya yükseltti ve en yakın rakibi Leipzig arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
Freiburg'un ise 23 puanı bulunuyor.
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