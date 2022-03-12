Bayern, bir puanla yetindi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Bavyera ekibi, geçen hafta da Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmıştı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında PreZero Arena'da Hoffenheim'e konuk oldu. Hoffenheim, 32. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 45+3. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca, karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Üst üste 2. beraberliğini alan Bayern Münih, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise puanını 44'e çıkararak 5. sırada yer aldı. Bayern Münih, geçen hafta da Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmıştı. Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg, sahasında Wolfsburg'u 3-2 yenerken, Union Berlin ile Stuttgart 1-1 berabere kaldı.