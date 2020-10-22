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Bayern Atletico Madrid’i dağıttı

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Bayern Atletico Madrid’i dağıttı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. Haftasında Bayern Munih konuk ettiği Atletico Madrid’i adeta dağıttı.
Almanya’da Allianz Arene Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Bayern Munih Coman ve Goretzka’nın golleriyle 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda ise Tolisso ve Coman’la iki gol daha bulan Bayern Munih güçlü rakibini 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider bitirdi.
Grubun diğer maçında Salzburg ile L.Moskova 2-2 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar.
 
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