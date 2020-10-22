Bayern Atletico Madrid’i dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. Haftasında Bayern Munih konuk ettiği Atletico Madrid’i adeta dağıttı.

Almanya’da Allianz Arene Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Bayern Munih Coman ve Goretzka’nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ise Tolisso ve Coman’la iki gol daha bulan Bayern Munih güçlü rakibini 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider bitirdi.

Grubun diğer maçında Salzburg ile L.Moskova 2-2 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar.

