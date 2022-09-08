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Batshuayi'den Fener'e hayat öpücüğü

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan Batshuayi'nin son dakikada attığı golle 2-1 galip ayrıldı

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Batshuayi'den Fener'e hayat öpücüğü

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, golü 35. dakikada Gustavo Henrique'nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Tsygankov'un golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Kalan bölümde gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 90+2. dakikada yeni transferi Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

- Gustavo Henrique siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen 29 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

- Batshuayi, golle başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Dinamo Kiev maçına yedek başlamıştı.

28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 68. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu.

Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

- Mert Hakan yedek kulübesinde kart gördü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yedek kulübesinde sarı kart gördü.

Müsabakanın 73. dakikasında Dinamo Kiev'in kullandığı köşe vuruşu sırasında hakeme itiraz eden 28 yaşındaki oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı.

- Lucescu'ya tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Mircea Lucescu'ya tepki gösterdi.

Maç boyunca Dinamo Kiev'in zaman geçirmeye yönelik hareketlerine tepki gösteren sarı-lacivertliler, Lucescu aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus lehine ise uzun süre tempo tuttu.

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