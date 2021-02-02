Başkan şikeci futbolcularını şikayet etti

Güney Kıbrıs Liglerindeki şikeolayları bir türlü bitmek bilmiyor. Daha önceki şike skandallarına bir yenisi daha eklendi.
GüneyKıbrıs 3.LigtakımlarındanOlymbiasLymbiontakımınınbaşkanıTasosAnastasioukendifutbolcularınışikeyaptıklarıgerekçesiylepoliseşikayetetti.TasosAnastasiouyaptığıaçıklamadapoliseisimbazındasuçduyurusundabulunduklarınıvesözkonusufutbolcuların da şikeyaptıklarınıkabulettikleriniifadeetti.
Dahaöncekimaçlarda da şikeolduğundanşüphelendikleriniifadeedenbaşkanTasosancak son maçtabarizbirşekildeşikeninanlaşıldığınıbelirtip son oynadıklarıkarşılaşmadaresmenrakiplerinigolatmalarıiçinbıraktıklarınıvurguladı.
BaşkanTasosAnastasiou, butakımiçinçok para vezamanharcadığınıifadeederekemeklerininhebaolmasınagözyumamayacağınısöyledi.
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