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Başkan şikeci futbolcularını şikayet etti

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Güney Kıbrıs Liglerindeki şike olayları bitmek bilmezken, 3. Lig takımlarından Olymbias Lymbion takımının başkanı Tasos Anastasiou kendi futbolcularını şike yaptıkları gerekçesiyle polise şikayet etti

Başkan şikeci futbolcularını şikayet etti
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Güney Kıbrıs Liglerindeki şikeolayları bir türlü bitmek bilmiyor. Daha önceki şike skandallarına bir yenisi daha eklendi.
GüneyKıbrıs 3.LigtakımlarındanOlymbiasLymbiontakımınınbaşkanıTasosAnastasioukendifutbolcularınışikeyaptıklarıgerekçesiylepoliseşikayetetti.TasosAnastasiouyaptığıaçıklamadapoliseisimbazındasuçduyurusundabulunduklarınıvesözkonusufutbolcuların da şikeyaptıklarınıkabulettikleriniifadeetti.
Dahaöncekimaçlarda da şikeolduğundanşüphelendikleriniifadeedenbaşkanTasosancak son maçtabarizbirşekildeşikeninanlaşıldığınıbelirtip son oynadıklarıkarşılaşmadaresmenrakiplerinigolatmalarıiçinbıraktıklarınıvurguladı.
BaşkanTasosAnastasiou, butakımiçinçok para vezamanharcadığınıifadeederekemeklerininhebaolmasınagözyumamayacağınısöyledi.
 
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