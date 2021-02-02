Başkan şikeci futbolcularını şikayet etti

Güney Kıbrıs Liglerindeki şike olayları bitmek bilmezken, 3. Lig takımlarından Olymbias Lymbion takımının başkanı Tasos Anastasiou kendi futbolcularını şike yaptıkları gerekçesiyle polise şikayet etti

Güney Kıbrıs Liglerindeki şikeolayları bir türlü bitmek bilmiyor. Daha önceki şike skandallarına bir yenisi daha eklendi.

GüneyKıbrıs 3.LigtakımlarındanOlymbiasLymbiontakımınınbaşkanıTasosAnastasioukendifutbolcularınışikeyaptıklarıgerekçesiylepoliseşikayetetti.TasosAnastasiouyaptığıaçıklamadapoliseisimbazındasuçduyurusundabulunduklarınıvesözkonusufutbolcuların da şikeyaptıklarınıkabulettikleriniifadeetti.

Dahaöncekimaçlarda da şikeolduğundanşüphelendikleriniifadeedenbaşkanTasosancak son maçtabarizbirşekildeşikeninanlaşıldığınıbelirtip son oynadıklarıkarşılaşmadaresmenrakiplerinigolatmalarıiçinbıraktıklarınıvurguladı.

BaşkanTasosAnastasiou, butakımiçinçok para vezamanharcadığınıifadeederekemeklerininhebaolmasınagözyumamayacağınısöyledi.

