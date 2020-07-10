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Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'ı elemesi durumunda çeyrek finalde LASK Linz-Manchester United eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
10 Temmuz 2020 Cuma 16:06

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı ardından yaşanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları için İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Başakşehir’in de yer aldığı son 16 Turu’nun ardından karşılaşmaların tamamı Almanya’da tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak ve 21 Ağustos’ta final maçıyla perde kapanacak. Çeyrek final, yarı final ve ev sahibi avantajı kura çekimi TSİ 14:00’te gerçekleşti ve Başakşehir’in turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

Almanya’daki son 16 turunda ilk maçları oynanan 6 müsabaka ilk maç skorlarına göre, kalan 2 maç ise direkt tek maç üzerinden değerlendirilecek.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Wolfsburg-Shakhtar / Frankfurt-Basel

LASK-Manchester United / Başakşehir – Copenhagen

Inter-Getafe / Rangers-Leverkusen

Olympiacos-Wolves / Sevilla-Roma

İŞTE İLK MAÇLAR!

İstanbul Başakşehir 1-0 Copenhagen

Eintracht Frankfurt 0-3 Basel

LASK 0-5 Manchester United

Olympiacos 1-1 Wolves

Rangers 1-3 Leverkusen

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk

Tek maçta bitecek 2 karşılaşma:

Inter- Getafe

Sevilla – Roma

TEMSİLCİMİZ BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı sahasında 1-0 kazanan temsilcimiz Başakşehir, 2. maçı kazanması ve berabere kalması halinde veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayacak.

MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER

Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00’de

Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00’de

Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00’de

Final: 21 Ağustos saat 21:00’de

Final maçı Stadion Köln’de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg’un MSV Arena, Düsseldorf’un Dusseldorf Arena ve Schalke 04’ün AufSchalke statlarında oynanacak.

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