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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde

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UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz RAMS Başakşehir, 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına yükseldi

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele TRT 1 ve TRT'nin Dijital platformu Tabii'den naklen yayınlandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Temsilcimiz RAMS Başakşehir aradığı golü 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ile buldu: 1-0

St. Patrick's Athletic'te Aaron Bolger, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir, eksik kalan rakibi karşısında Olivier Kemen ile 82. dakikada skoru 2-0 yaptı. Kalan sürede skor değişmedi ve temsilcimiz sahadan 2-0 galip ayrıld

Kalan sürede skor değişmedi ve temsilcimiz Başakşehir, 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına yükseldi.

RAMS Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçından öne çıkan notlar

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, rakibiyle deplasmanda oynadıkları ilk karşılaşmadaki ilk 11'de değişiklik yapmadı.

Atan'ın İrlanda ekibi karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ousseynou Ba ve Djalo kadroda yer almadı.

Eriksson için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İrlandalı taraftarlar Başakşehir'de ​​​​​​​

Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanan karşılaşmada İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 50 İrlandalı taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli takımı da desteklemek için 5 bin taraftar tribünde yer aldı.

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