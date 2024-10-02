Başakşehir FK, Konferans Ligi’ne kötü başladı

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında evinde Avusturya ekibi Rapid Wien’e 2-1 mağlup oldu. Avusturya ekibinin gollerini 43’üncü ve 46’ncı dakikada Schaub atarken, Başakşehir’in tek golünü ise 45+2’nci dakikada Piatek kaydetti.
Turuncu-lacivertli takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki ikinci maçını 24 Ekim Perşembe günü Slovenya ekibi NK Celje ile deplasmanda oynayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.