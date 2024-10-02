Başakşehir FK, Konferans Ligi’ne kötü başladı

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında evinde Avusturya ekibi Rapid Wien’e 2-1 mağlup oldu. Avusturya ekibinin gollerini 43’üncü ve 46’ncı dakikada Schaub atarken, Başakşehir’in tek golünü ise 45+2’nci dakikada Piatek kaydetti.

Turuncu-lacivertli takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki ikinci maçını 24 Ekim Perşembe günü Slovenya ekibi NK Celje ile deplasmanda oynayacak.