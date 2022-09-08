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Başakşehir farklı başladı

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya'nın Hearts takımını deplasmanda 4-0 mağlup etti

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Başakşehir farklı başladı
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67'de Youssouf Ndayishimiye, 75'te Stephen Kingsley (k.k.) ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti. 
Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz, Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı. 
A Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Fiorentina ile Rigas Skola 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından grupta galip gelen tek olan turuncu lacivertliler zirveye yükseldi. 
 
 
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