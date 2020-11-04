Başakşehir'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenen Medipol Başakşehir, gruptaki ilk gollerini attı ve ilk 3 puanını aldı. Turuncu-lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki ilk golü Demba Ba'dan geldi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 2-1 yendi. Turuncu-lacivertli temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti aldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan dev mücadelede temsicimiz Medipol Başakşehir, Demba Ba'nın 13. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, temsilcimizin Devler Ligi'ndeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Başakşehir, Edin Visca ile 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk Manchester United, Anthony Martial ile 43'te skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve Medipol Başakşehir, tarihi bir galibiyete imza attı.