Barcelona’da yönetim istifa etti

Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu yönetimi ile birlikte istifa ettiğini açıkladı

İspanya'nın Barcelona kulübünde 2014 yılından bu yana başkanlık yapan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu, istifa etti.

Barcelona'da son dönemlerde başta Lionel Messi olmak üzere takım içinde bazı futbolcuların eleştirdiği Bartomeu, kulüp üyelerinin yönetim kurulunu düşürmek için topladığı imzaların ardından yaşanan gelişmelerden dolayı istifasını sundu.

Bartomeu, düzenlediği basın toplantısında "Kendimin ve yönetim kurulunun diğer üyelerinin istifasını sunmak üzere karşınızda bulunuyorum. Bu hepimizin ortak kararı." dedi.

Yönetim kurulunun düşürülmesi için 20 binden fazla kulüp üyesinin sunduğu öneri için 15 gün içinde Barcelona'da referanduma gidilmesinin mevcut Kovid-19 salgını şartlarında mümkün olmadığını söyleyen Bartomeu, kulüp seçim komitesinin "yönetim kurulu hakkında yasal işlem başlatma baskılarının" ardından istifa etme kararı aldıklarını söyledi.

Bartomeu, "Yönetim kurulunun iradesi hiçbir zaman kulüpte kendi yerini korumak olmamıştır. Şampiyonlar Ligi'nde (8-2'lik Bayern Münih maçı) elenmenin ardından istifa etmek kolaydı, ancak kulübün geleceğini eşi benzeri görülmemiş bir küresel krizin ortasında garanti etmeliydik. Kulübü, tek bir yöneticinin eline bırakamazdık. Kim teknik direktör ile veya futbolcularla sözleşme imzalayabilirdi? Kim Messi'nin devamlılığını sağlayabilir ya da maaşları ayarlayabilirdi? Bizim yönetim kurulu olarak bunları yapma zorunluluğumuz vardı." açıklamasında bulundu.

Barcelona'da Bartomeu'nun ardından yapılacak başkanlık seçiminde en güçlü adaylar Victor Font, Agusti Benedito, Lluis Fernandez ve Jordi Farre olarak gösteriliyor.

Barcelona'da seçim tarihini, göreve getirilecek geçici yönetim belirleyecek.



