Barcelona tek golle kazandı

Barcelona, La Liga'nın 36. haftasında Valladolid'i deplasmanda 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Golün asistini yapan Messi yine bir istatistikte daha tarihe geçen isim oldu

Mücadelede Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 15. dakikada Arturo Vidal attı.

Bu sonucun ardından Katalan ekibi, maç fazlasıyla Real Madrid'le puan farkını 1'e indirdi. Mücadelede Vallodolid forması giyen milli oyuncumuz Enes Ünal karşılaşmaya ikinci yarı dahil oldu.

Messi bir kez daha La Liga tarihine geçti

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, maçta Arturo Vidal'in takımı öne geçiren golünü hazırlayan isim oldu.

Messi, bu maçta yaptığı asistle birlikte bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.

Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 2008-2009 sezonunda Xavi'den sonra 20 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

Messi'nin bu sezon ligde şu ana kadar 22 de golü bulunuyor.