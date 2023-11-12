Barcelona Lewandowski’yle kazandı

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona sahasında Alaves'i konuk etti. Bu mücadeleden Barça 2-1'lik skorla galip ayrıldı
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Barcelona ile Alaves karşı karşıya geldi.
Barcelona ev sahibi olduğu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı
Barça'ya galibiyeti getiren golleri 53. ve 78. dakikada Lewandowski kaydetti.
Polonyalı yıldız 2. golünü penaltıdan attı.
Alaves'in tek golü ise henüz 1. dakikada Samu'nun ayağından geldi.
Bu maçın ardından Barcelona 30 puanla 3. sırada bulunuyor.
Alaves ise 12 puanla 14. sırada.