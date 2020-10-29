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Barcelona, Juventus'u deplasmanda devirdi

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona, İtalyan ekibi Juventus'u deplasmanda 2-0 yendi. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 85. dakikada kırmızı kart gördü

Barcelona, Juventus'u deplasmanda devirdi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Devler Ligi G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede Juventus, Barcelona'yı ağırladı. Barcelona, Dembele'nin 14 ve Messi'nin (penaltıdan) 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla Barcelona puanını 6'ya çıkararak G Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Juventus ise 3 puanla 2. sırada kaldı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının duyurulduğu 13 Ekim'den beri tecrit altında yaşayan Cristiano Ronaldo, son yaptırdığı testin sonucu da pozitif çıktığı için Juventus kadrosuna alınmadı.
 
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