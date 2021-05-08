banner583
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
14 0
Motor sporları Zet’e kavuştu
Motor sporları Zet’e kavuştu
15 0
 
20 yıl sonunda Girne’nin hali
20 yıl sonunda Girne’nin hali
75 0
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
26 0
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
32 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
52 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
282 0
banner661
banner570

Barcelona ile Atletico Madrid berabere

banner476

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç sonrası haftaya 3. sırada giren Real Madrid'e liderlik fırsatı doğdu

Barcelona ile Atletico Madrid berabere

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında haftaya lider giren Atletico Madrid, zorlu Barcelona deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada her iki takımın kalecileri Jan Oblak (Atletico Madrid) ve Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) yaptıkları önemli kurtarışlarla öne çıkan isimler oldu.

Bu sonuçla Atletico Madrid 77 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 75 puanla 2. sırada kaldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve 74 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, Pazar akşamı sahasında oynayacağı maçta Sevilla'yı yenmesi halinde Atletico Madrid ile puanını eşitleyip, averajla lider olacak.

Diğer yandan karşılaşmanın 27. dakikasında Stefan Savic ile girdiği ikili pozisyonda kafasına bir darbe alan Barcelonalı Sergio Busquets, oyuna devam edemedi.

Busquets'in hastaneye götürüldüğü ve tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Barcelona'dan Luis Suarez'e jest

Barcelona Kulübü, 2014-2020 yılları arasında bordo-mavili formayı giyen ve bu sezon Atletico Madrid'de oynayan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'e jest yaptı.

Maç öncesi takımlar ısınmak için sahaya çıktığında skor tabelasının olduğu dev ekrandan, "Nou Camp'a Hoş Geldin" yazısının ardından Suarez'in Barcelona formasıyla attığı bazı gollerin olduğu bir video gösterildi.

Uruguaylı futbolcu, ilk defa Atletico Madrid formasıyla Nou Camp'ta maça çıktı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.