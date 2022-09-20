Barcelona geçen sezonu kârla kapattı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, 2021-22 sezonunu 98 milyon avro karla kapattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-22 mali yılı içinde kulübün 1,017 milyar avro gelir elde ettiği ve aynı dönemde 98 milyon avro kâra geçtiği belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun onayıyla, 2022-23 sezonu gelir bütçesinin 1,255 milyar avro olarak onaylandığı ve gelecek sezon 274 milyon avro kar beklentisi olduğu da vurgulandı.

Son zamanlarda, salgın ve yüksek maaş alan oyuncuların etkisiyle ekonomik yönden zorlu bir süreç yaşayan Katalan temsilcisi, LionelMessi'nin maaşını karşılayamama gerekçesiyle Arjantinli yıldız ile geçen sezon öncesinde yollarını ayırmış ve birçok önemli oyuncusuyla görüşmeler yaparak maaşlarında indirime gitmelerini sağlamıştı.

Televizyon ve lig maçı gelirlerinin bir kısmını özel bir şirkete satan Barcelona, çeşitli ticari anlaşmalarla ekonomik yapısını güçlendirmiş ve bu sezon başında Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, AndreasChristensen, MarcosAlonso, FranckKessie ve Hector Bellerin gibi önemli oyuncuları transfer etmişti.