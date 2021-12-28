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Barcelona, FerranTorres'i açıkladı

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Barcelona, FerranTorres'i açıkladı
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İspanya La Liga ekibi Barcelona, FerranTorres'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen 21 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Torres'in sözleşmesinde 1 milyar avroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu basına yansıdı.
Geçen yıl ağustos ayında Valencia'dan Manchester City'ye transfer olan Torres, tüm kulvarlarda 43 maçta 16 gol attı.
 
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