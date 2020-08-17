Barcelona değişime hazırlanıyor

Barcelona gelecek yıla yeni bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Katalan devi, Messi'nin de aralarında bulunduğu dört oyuncu dışındaki tüm futbolculara gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak

Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 8-2 mağlup olunmasının ardından Katalan ekibinde sular durulmuyor.

İspanyol devi, takım kadrosunda köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor.

İspanya'nın Sport gazetesinde yer alan habere göre Barcelona yönetimi, MarcAndre ter Stegen, ClementLenglet, Frenkie de Jong ve LionelMessi dışındaki tüm oyuncuları gözden çıkarmaya hazır.

Barcelona'da Neto, Umtiti, Junior, Rakitic, Rafinha, Vidal, Coutinho, Braitwaite ve Arthur yeni sezonun kadrosunda düşünülmüyor.

Barcelona altyapısından yetişen ve uzun yıllardır kulübe katkı veren SergioBusquets ile Pique de gözden çıkarıldı.

İki oyuncuya teklif gelmesi durumunda yönetim değerlendirmeye alacak.

Pique, Bayern maçının ardından verdiği demeçte köklü bir değişim gerektiğini ve gerekirse takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

33 yaşına gelen LuisSuarez ve 31 yaşındaki JordiAlba da takımdan ayrılabilir.

Öte yandan beklentileri karşılayamayan Semedo, Griezmann ve Dembele'ye cazip teklif gelmesi halinde oyuncuların ayrılığına izin verilecek.

28 yaşındaki Sergi Roberto'yu da bu yaz göndermeyi planlayan Barça, altyapıdan AnsuFati, RiquiPuig ve Ronald Araujo gibi isimleri kalıcı olarak A takıma çıkarmayı düşünüyor.

Barcelona'nın transfer önceliği ise Inter'den LautaroMartinez, Manchester City'den EricGarcia ve Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü.

Her üç isimle de sıcak temas halinde olan Katalanlar, oyuncuların kulüpleriyle müzakerelerini sürdürüyor.

