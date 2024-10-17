Barcelona'dan Real Madrid'e JonathanTah çalımı

Alman teknik direktör HansiFlick'in çalıştırdığı Barcelona'nın, Bayer Leverkusen'in Alman stoperi JonathanTah'ın transferinde, ezeli rakibi Real Madrid'in önünde olduğu ileri sürüldü.
MundoDeportivo'nun haberine göre; bu yaz sözleşmesi bitecek olan Tah'ın yeni takımının Barcelona olması bekleniyor.
28 yaşındaki futbolcuyla Real Madrid'in de ilgilendiği ancak Alman savunma oyuncusunun, vatandaşı HansiFlick faktörüyle Katalan takımında oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Haberde, ikilinin Alman Milli Takımı'nda da birlikte çalıştığı hatırlatıldı.
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