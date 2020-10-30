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Barcelona'da Guardiola sesleri

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Pep Guardiola, tekrar Barcelona’nın başına geçebilir. Mevcut başkan Maria Bartomeu’nun istifa etmesiyle birlikte en güçlü aday olarak görülen Victor Font, seçilmesi halinde takımı İspanyol çalıştırıcıya emanet etmek istiyor

Barcelona'da Guardiola sesleri
Barcelona eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Mevcut başkan Maria Bartomeu'nun istifası sonrası en güçlü aday olarak görülen Victor Font, projelerini açıkladı.
Font, bir dönem Katalan ekibini futbolun zirvesine taşıyan teknik direktör Pep Guardiola ile temasa geçecek. İngiliz basınına konuşan 48 yaşındaki iş adamı, ''Rekabetçi bir projemiz olması için Guardiola'yı geri getirmemiz gerekiyor'' dedi.
Victor Font, sezon sonu Barcelona'dan ayrılması beklenen süperstar Lionel Messi'nin de takımda kalacağına inanıyor.
Başkan olması halinde güçlü bir kadro kuracağının altını çizen Font, ''Messi zirveye oynayabilecekleri bir projenin parçası olmak istiyor. Bu ortamı ona sağlayacağız'' şeklinde konuştu.
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pep Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 3 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi zaferi olmak üzere 14 kupa sevinci yaşamıştı.
Katalan ekibi ile kırılmadık rekor bırakmayan Lionel Messi ise birçok kupanın yanı sıra dünyada yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü 6 kez kazanma başarısı göstererek bu alanda zirvede yer alıyor.
 
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