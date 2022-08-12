Barcelona, çareyi satışta buldu

İspanya'nın Barcelona Kulübü, finansal fairplay kurallarını yerine getirip yeni transferlerini LaLiga'ya kayıt ettirebilmek için kulüp bünyesindeki Barça Studios'un yüzde 24,5'ini 100 milyon avroya sattı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 Temmuz'da atılan imzalarla Barça Studios'un yüzde 24,5'inin görsel-işitsel ve dijital içerik konusunda geniş deneyime sahip Katalan şirket OrpheusMedia'ya 100 milyon avro karşılığında satıldığını duyurdu.

İspanyol basını söz konusu satışın arkasındaki nedenin, ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'nın LaLiga'nın finansal fairplay kurallarını yerine getirip, yeni transferleri Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha ve bedelsiz gelen FranckKessie ile AndreasChristensen'i kayıt ettirmek olduğunu yazdı.

Barça Studios'un satışıyla ilgili evrakların, transferlerin ve kulübün ekonomik durumunun, 1. ve 2. lig kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumuna gönderildiği, onay gelmesinin ardından takıma dahil edilen yeni futbolcuların kayıtlarının yapılacağı ifade edildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde yeni sezonunun ilk maçında 13 Ağustos Cuma günü RayoVallecano'ya konuk edecek Barcelona'da sadece LaLiga'ya kayıtları yapılan futbolcular kadroda olabilecek.

BU SATIŞ DA YETMEYEBİLİR

İspanyol basını, Barça Studios'un satışının ve kaptan GerardPique'nin maaş indiriminin Katalan kulübünün finansal fairplay konusundaki durumunu düzeltmeyeceğini ve tüm yeni futbolcuların kayıt olmama ihtimali olduğunu ileri sürerek, SergioBusquets'in de maaşında indirim yapılmasına ilişkin oyuncuyla görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.



