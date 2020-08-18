Barcelona Abidal'in görevine son verdi

Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 tarihi bir skorla kaybetmenin etkileri sürüyor.
Daha önce teknik direktör QuiqueSetien’in görevinden ayrıldğını açıklayan Katalan ekibinde bir ayrılık daha yaşandı.
Barcelona, sportif direktör EricAbidal ile yollarını ayrılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
15 Mart 2021’de Barcelona'da erken seçim düzenlenecek.
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