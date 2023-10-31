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Ballond'Or 2023 Messi’nin

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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballond'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu LionelMessi kazandı. 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. Messi'den sonra en çok Ballond'Or kazanan isim Cristiano Ronaldo (5 kez)

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Ballond'Or 2023 Messi’nin
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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballond'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu LionelMessi kazandı.
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, SandyHeribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu DidierDrogba üstlendi.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.
MESSİ TARİHE GEÇTİ
Kariyerini İnter Miami'de sürdüren Messi, bu ödülü Avrupa dışında oynarken kazanan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti..
Törende açıklama yapan yıldız futbolcu, "Kariyerim boyunca çok özel anlar yaşadım. Bu da onlardan biri. Arjantin'i Dünya Kupası'nda şampiyon yaptığımız için çok mutluyum. Bu benim hayalimdi" ifadelerini kullandı.  
Oylamada Norveçli ErlingHaaland 2'nci, Fransız KylianMbappe 3'üncü sırayı aldı.
En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı AitanaBonmati layık görüldü.
HAALAND YILIN FORVETİ SEÇİLDİ
Yılın forvetine verilen GerdMüller ödülünün sahibi, Manchester City'de gösterdiği performansla Norveçli ErlingHaaland oldu.
Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.
Yılın kulübü ödülü erkeklerde Manchester City'ye, kadınlarda ise geçen sezon İspanya Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Barcelona'ya gitti.
Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Real Madrid'in İngiliz yıldızı JudeBellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi EmilianoMartinez kazandı.
France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.
 
 
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