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Ballon d'Or ödülü Benzema'nın

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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı

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Ballon d'Or ödülü Benzema'nın
Ballon d'Or'un sahibi Karim Benzema oldu.
Futbolda yılın en iyisine verilen Altın Top ödülünü Real Madrid'in Fransız yıldızı kazandı.
2022 yılında hem La Liga, Şampiyonlar Ligi, hem UEFA Süper Kupa hem de İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Benzema, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 15 golle krallık tablosunun tepesine oturmuştu.
Karim Benzema, kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.
Futbolda yılın en iyileri belli oldu.

YILIN EN İYİLERİ BELLİ OLDU
Yılın en iyi kalecisine verilen "Yashin Trophy" ödülünü Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois kazandı.
Yılın en iyi forvetinin sahibi olduğu "Gerd Müller Trophy", Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'ye takdim edildi.
Geçen yıl Pedri'nin kazandığı ve yılın en iyi genç oyuncusuna verilen "Kopa Trophy" ödülü, bir başka Barcelonalı Gavi'ye verildi.
Yine Barcelona'nın kadın futbol takımında top koşturan Alexia Putellas, kadınlarda Ballon d'Or'un sahibi oldu.
"Yılın Takımı" ödülü ise Manchester City'ye gitti.
 
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