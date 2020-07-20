Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
8 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
36 0
 
Babutsanın faydaları
Babutsanın faydaları
132 0
Türkiye’den üç tır tıbbi malzeme geldi
Türkiye’den üç tır tıbbi malzeme geldi
21 0
Cimnastikte muhteşem gece
Cimnastikte muhteşem gece
23 0
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
30 0
İspanya'da şampiyon Real Madrid
İspanya'da şampiyon Real Madrid
16 0
banner460

Ballon d'Or'a koronavirüs engeli

banner27

France Football, 2020 Ballon d'Or ödülünün koronavirüs salgını nedeniyle adil koşullar olmadığı gerekçesiyle tarihte ilk kez verilmeyeceğini açıkladı

Ballon d'Or'a koronavirüs engeli
20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:24

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilmeyecek.

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyon, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle 1956'dan bu yana ilk kez yapılamayacak.

Dergiden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeterli şartların oluşmadığı, bu yılın diğer seneler gibi olmadığı ve futbolcuların eşit ve adil şekilde değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, sorumluluk gereği organizasyonun bu yıl ertelenmesinin daha uygun bulunduğu kaydedildi.

En fazla kazanan Messi

Yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülünün geçen seneki sahibi Lionel Messi olmuştu. 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında da bu ödüle layık görülen 33 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 6 kezle "Altın Top"u en fazla kazanan futbolcu olmayı başarmıştı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Ballon d'Or'da son 10 yılın kazananları

2019 Messi
2018 Modric
2017 Ronaldo
2016 Ronaldo
2015 Messi
2014 Ronaldo
2013 Ronaldo
2012 Messi
2011 Messi
2010 Messi

banner342
Dev finalin adı: Arsenal-Chelsea
Dev finalin adı: Arsenal-Chelsea
16 0
Leeds United şampiyon olarak Premier Lig'de
Leeds United şampiyon olarak Premier Lig'de
12 0
Andre Schürrle'den erken veda
Andre Schürrle'den erken veda
44 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.