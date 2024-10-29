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Ballon d'Or 2024'ün kazananı Rodri

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2024 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi İspanyol futbolcu Rodri oldu

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Ballon d'Or 2024'ün kazananı Rodri
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Ballon d'Or 2024'ün kazananı Manchester City futbolcusu Rodri oldu.
Ballon d'Or 2024'ün kazananı belli oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Rodri ödülü kazandı.
Rodri İspanya ile EURO 2024'ü kazandı. İspanyol oyuncu takımı Manchester City ile İngiltere'de lig şampiyonu oldu.
Oylamada ikinci sırayı Real Madrid'den Vinicius Junior aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ve LaLiga'da zafere ulaşan oyuncu törene katılmadı. 
 
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