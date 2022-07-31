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Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu

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Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Türkoğlu'nun Manş geçişi dün Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı. Bodrumlu yüzücüyü antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu botla takip etti.

Çok yönlü akıntılar ve dalgalarla mücadele eden genç yüzücü, Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.

Rekora imza atan yüzücü, gözyaşlarına engel olamadı. Yüzücünün 16 saat boyunca kulaç attıktan sonra tekneye çıktığı anlar sosyal medya hesabından da yayımlandı.

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