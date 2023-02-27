Avrupa’nın zirvesinde tek kayıp Barcelona’dan

Avrupa’nın beş büyük liginde zirvede yer alan takımlardan İngiltere'de Arsenal İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG) haftayı kayıpsız geçerken , İspanya'da Barcelona haftayı mağlubiyetle kapattı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, konuk olduğu Leicester City'yi GabrielMartinelli'nin 46. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Zirve takibini sürdüren Manchester City ise deplasmandaBournemouth'u 4-1 yendi. Norveçli yıldız ErlingHaaland, Manchester City formasıyla bu sezon 27. golünü kaydetti ve Premier Lig gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Londra derbisinde Tottenham, Chelsea'yi 2-0 yendi.

Ligin 25. haftası sonunda 57 puanlı lider Arsenal'i, 55 puanla Manchester City, 49 puanla da Manchester United izledi.

LA LİGA

La Liga'nın 23. haftasında lider Barcelona, deplasmandaAlmeria'ya 1-0 mağlup oldu.

Ligde ikinci yenilgisini 13 hafta sonra yaşayan Barcelona, liderliğini sürdürse de en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını daha da açma fırsatını kaçırdı.

Barcelona, bu sezon Almeria maçı öncesinde ligdeki tek yenilgisini 9. haftada Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid'e karşı 3-1'lik skorla yaşamıştı.

Zirve takibini sürdüren Real Madrid ise derbide konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya'nın iki ezeli rakibi Real Madrid ve Barcelona, 2 Mart Perşembe günü Kral Kupası yarı finali ilk maçında Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, sahasında oynadığı maçta Osasuna'ya 3-2 mkaybetti. Ligde 10. yenilgisini alan Sevilla, 25 puanla 14. sırada kaldı.

La Liga'da bu haftaki mağlubiyetine rağmen Barcelona, 59 puanla lider, Real Madrid 52 puanla 2. sırada bulunuyor.

SERİE A

Serie A'nın 24. haftasında Napoli, deplasmandaEmpoli'yi 2-0 yendi.

Ligde galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkaran Napoli, en yakın takipçileri Inter ve Milan'ın 18 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Milan, konuk ettiği Atalanta'yı 2-0 yendi. Atalanta galibiyetiyle kırmızı-siyahlı takım, ligde üst üste 3. maçını kazandı ve puanını 47'ye çıkartarak ikinci sıradaki Inter ile puanını eşitledi.

Bu arada, Milan'ın 41 yaşındaki emektar golcüsü Zlatanİbrahimovic, 9 aylık sakatlığının ardından ilk kez bu maçta 74. dakikada OlivierGiroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic aynı zamanda, "Serie A'da üç puanlık sistemin uygulandığı dönem içinde forma giyen en yaşlı oyuncu" unvanını aldı.

Inter, deplasmanda Bologna'ya 1-0 yenildi ve lider Napoli ile arasındaki puan farkı açıldı. Bu sonuçla lider Napoli'nin maçını kazandığı haftayı Inter puansız kapattı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Serie A'nın 24. haftasını 65 puanla zirvede tamamlayan Napoli'yi, 47 puanlı Inter ve Milan izledi.

BUNDESLİGA

Bundesliga'nın lideri Bayern Münih, konuk ettiği Union Berlin'i 3-0 yendi.

Borussia Dortmund, deplasmandaHoffenheim'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golü, 43. dakikada JulianBrandt kaydetti.

Galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkaran Borussia Dortmund, liderlik mücadelesine devam ediyor.

Leipzig ise sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 üstünlük sağladı.

Bundesliga'da 22. haftanın ardından 46 puana sahip lider Bayern Münih'i, aynı puanla Borussia Dortmund, 43 puanla Union Berlin ve 42 puanla Leipzig takip etti.

LİGUE 1

Ligue 1'in 25. hafta kapanış maçında PSG, deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 3-0 yendi.

Son şampiyon PSG, Mbappe'nin 25 ile 55 ve Messi'nin 29. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

PSG formasıyla tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 200'e yükselten Mbappe, Cavani'ye ait kulüp rekorunu egale etti.

Messi ise kulüp kariyerindeki 700. golüne ulaştı. Arjantinli futbolcu, gollerinin 672'sini Barcelona, 28'ini de PSG formasıyla attı.

Öte yandan, Olimpik Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve 81 dakika oynadı.

PSG puanını 60'a çıkarıp, takipçisi Olimpik Marsilya (52) ile arasındaki farkı 8'e yükseltti.

