Avrupa’nın zirvesinde değişiklik yok

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Union Berlin, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Manchester City, sahasında Brighton HoveAlbion'ı 3-1 mağlup etti. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 22 ve 43. dakikalarda ErlingHaaland ile 75. dakikada Kevin de Bruyne attı. Konuk ekibin tek golü ise 53. dakikada LeandroTrossard'dan geldi. Norveçli Haaland, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 11 maçta 17 gole ulaştı.

Chelsea ile Manchester United, 1-1 berabere kalırken Newcastle United, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 13. haftası sonunda Arsenal, beraberliğe rağmen 28 puanla liderliğini sürdürürken son şampiyon Manchester City, aldığı galibiyetle puanını 26'ya çıkararak lideri takip etti. Ligde üçüncü sıradaki Tottenham'ın ise 23 puanı bulunuyor.

LA LİGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında lider Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 3-1 mağlup etti.

Barcelona ise sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.

Ligde gol sayısını 12'ye çıkaran Barcelona'nın Polonyalı futbolcusu Lewandowski gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

La Liga'da Real Madrid, 31 puanla liderlik koltuğunda otururken Barcelona ise 28 puanla 2. sırada yer aldı.

SERİE A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin başından bu yana henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Napoli, Serie A'da 29 puanla liderliğini sürdürdü.

Bu haftanın bir diğer önemli maçında ise ligin iddialı ve az gol yiyen ekiplerinden Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Atalanta, konuk ettiği Lazio'ya 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, Lazio karşısında ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada mücadele etti.

Ligin orta sıralarındaki Fiorentina ile şampiyonluk mücadelesi veren Inter kozlarını paylaştı. Inter, Fiorentina'yı son dakikada gelen golle 4-3 yenerek, ligde puanını 21'e yükseltti. Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca forma giydi.

Milan, konuk ettiği Monza'yı 4-1 yendi. Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Milan, puanını 26'ya çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi.

Juventus ise, konuk ettiği Empoli'yi 4-0 yendi. Juventus, bu sonuçla bu sezon ilk kez üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrıldı.

Serie A'da 29 puanlı Napoli'yi 26 puanla Milan, 24 puanla Lazio ve Atalanta takip ediyor.

BUNDESLİGA

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Union Berlin, deplasmandaBochum'a 2-1 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Son şampiyon Bayern Münih, deplasmandaHoffenheim'i 2-0 yendi. Hoffenheim'de maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Ozan Kabak, 80. dakikada sarı kart gördü.

Borussia Dortmund ise, sahasında Stuttgart'ı 5-0 mağlup etti. Borussia Dortmund'da maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika oynayan milli futbolcu Salih Özcan, 45+1. dakikada sarı kart gördü.

11. haftası tamamlanan ligde, 23 puanlı lider Union Berlin'i, 22 puanla Bayern Münih ve 21 puanla Freiburg takip ediyor.

LİGUE 1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 12. hafta açılış mücadelesinde lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmandaAjaccio 3-0 yendi.

ChristopheGaltier'in öğrencileri, 24 ve 82. dakikalarda KylianMbappe, 78. dakikada da LionelMessi'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Olimpik Marsilya ise, konuk ettiği Lens'e 1-0 mağlup oldu. Olimpik Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Puanını 32'a çıkaran namağlup PSG, liderliğini sürdürürken, lideri 27 puanlı Lens ve Lorient takip etti.

