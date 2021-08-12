Avrupa’nın üç büyük liginde heyecan başlıyor

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Almanya'da (Bundesliga) 2021-2022 sezonu maçları, bugün başlayacak

Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol pazarı olan İngiltere'de yeni sezonun ilk düdüğü, Premier Lig'e yeni yükselen Brentford ile Arsenal arasındaki karşılaşma için çalacak.

JadonSancho transferiyle dikkatleri üzerine çeken geçen sezonun ikincisi Manchester United, 14 Ağustos Cumartesi günü Leeds United, kadrosunu JackGrealish ile güçlendiren son şampiyon Manchester City ise 15 Ağustos Pazar günü Tottenham'ın karşısına çıkacak.

Yaz transfer sezonunda takımlarında kalmaları durumunda Türkiye'den 3 milli futbolcu, Premier Lig'de mücadele edecek. Çağlar Söyüncü, Leicester City, Cenk Tosun, Everton, Halil Dervişoğlu da Brentford kadrosunda yer alıyor.

LA LİGA, RONALDO'DAN SONRA MESSİ'Yİ DE KAYBETTİ

İspanya ligi, 2018 yazında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'dan sonra LionelMessi'nin de 17 yıllık Barcelona kariyerini noktalayarak Paris Saint-Germain'e gitmesiyle marka değerinde önemli kayıp yaşayacak.

2021-2022 sezonu santrasınınbugün oynanacak Valencia-Getafe müsabakasıyla yapılacağı La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid ise 15 Ağustos Pazar günü CeltaVigo ile karşılaşacak.

Real Madrid, 14 Ağustos Cumartesi günü Alaves'e konuk olacak. Barcelona ise 15 Ağustos Pazar günü Real Sociedad'ı ağırlayacak.

Milli futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor, CeltaVigo, Enes Ünal da Getafe formasıyla La Liga'da top koşturacak.

BAYERN MÜNİH'TE NAGELSMANN DÖNEMİ

Son 9 yıl da dahil elde ettiği 31 şampiyonlukla Almanya ligi tarihinin en başarılı takımı Bayern Münih, 34 yaşındaki teknik direktör JulianNagelsmann ile yeni bir sayfa açacak.

Bayern Münih, bugün oynanacak yeni sezonun açılış maçında BorussiaMönchengladbach ile deplasmanda karşılaşacak.

Stuttgart'ın Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ümit milli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, şans verilmesi halinde Bundesliga'da oynayacak.

