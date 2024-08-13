Avrupa’nın Süperi belli oluyor

Futbolda 49. UEFA Süper Kupa, İspanya ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Dev karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayacak. Kupada milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid 6'ncı, Atalanta ise ilk zaferini elde etmeye çalışacak. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Real Madrid; Milan ve Barcelona'yı geride bırakma peşinde Real Madrid, Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını paylaştığı Milan ve Barcelona'yı geride bırakmayı hedefliyor. Madrid ekibi, Atalanta'yı yenmesi halinde kupayı en fazla müzesine götüren ekip ünvanını tek başına ele geçirecek. Barcelona, Milan ve Real Madrid, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti. Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı. Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi. Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve 2022'de Eintracht Frankfurt önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

