Avrupa’nın kralı Bayern Munih

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu

2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi.Dev final, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynandı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.Alman temsilcisi, 59. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 öne geçti.Kalan dakikalarda PSG'nin çabaları gol getirmeyince mücadeleyi 1-0 kazanan Bayern Münih Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmeyi başardı.Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde tek bir maç bile kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.