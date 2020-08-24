Avrupa’nın kralı Bayern Munih

2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Dev final, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Alman temsilcisi, 59. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda PSG'nin çabaları gol getirmeyince mücadeleyi 1-0 kazanan Bayern Münih Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmeyi başardı.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde tek bir maç bile kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.
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