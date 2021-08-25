Avrupa’da Türk takımları tur arıyor

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Türk takımları 26 Ağustos Perşembe günü kritik maçlara çıkacak.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği sezonda 2 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi, 2 temsilcimiz ise UEFA Konferans Ligi grupları için mücadele veriyor.
Play-off turu ilk maçlarının ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrildi.
UEFA Avrupa Ligi Helsinki - Fenerbahçe play-off rövanş maçı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe rakibine elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray rakibine elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İtalya'da saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Bordo-mavililer ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Kopenhag - Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Danimarka'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Temsilcimiz evinde oynadığı ilk karşılaşmada 2-1 yenilmişti.
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