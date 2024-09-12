Avrupa’da stada en fazla seyirciyi B. Dortmund çekti

Geçen sezon Avrupa'da milyonlarca futbol tutkunu yine statları doldurdu. Statlara en fazla seyirciyi ise Alman ekibi Borussia Dortmund takımı oldu

Başarıya olan açlık mı, yoksa takımlarına sorgusuz bağlılık mı ? Avrupa futbolunda geçen sezon iç sahalarda yine milyonlar tribünlerden takımlarını destekledi. Ancak yalnızca 2 taraftar grubu, coşkulu desteğin karşılığını alabildi.

UEFA, geçen sezonun tüm kulvarlardaki tribün verilerini yayımladı. Buna göre, en çok seyirci toplayan takım listesinin ilk 10 sırasında İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya liglerinin ekipleri yer aldı.

Taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatan İspanyol devi Real Madrid, iç saha maçlarında 1 milyon 805 bin 825 seyirci ile listenin 4'üncü sırasında yer aldı. Geçen sezon İtalya'da mutlu sona ulaşan İnter ise 1 milyon 728 bin 562 seyirci ile 5'inci sıraya yerleşti.

Listenin ilk sırasında ise Almanya'dan Borussia Dortmund bulunuyor. Sarı siyahlılar, taraftarına şampiyonluk armağan edemese de maç başına 81 bin 305 kişi ile lig maçlarında en fazla seyirci ortalaması yakaladı. Dortmund ekibinin iç saha maçlarını geçen sezon toplam 1 milyon 951 bin 745 seyirci izledi.

Alman ekibini, İtalya devi Milan takip etti. Milano temsilcisinin iç saha maçlarına geçen sezon 1 milyon 860 bin 825 seyirci tanıklık etti.

Premier Lig'de, tarihinin en başarısız sezonunu geçiren Manchester United ise 1 milyon 834 bin 291 seyirci ile listenin 3'üncü sırasında yer aldı. Kırmızı şeytanlar, lig maçlarını ise adeta kapalı gişe oynadı. Toplam 1 milyon 397 bin 148 seyirciye ulaşan Ada ekibi, Avrupa'da iç sahada en yüksek seyirci sayısına ulaşan takım oldu.

