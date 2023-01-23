Avrupa’da liderler koltuğunu korudu

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da ise Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı

Avrupa'nın 4 büyük futbol liginde İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A) ve Almanya'daki (Bundesliga) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da ise Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Paris Saint-Germain'in (PSG), 47 puanla lider olduğu Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) hafta sonu kupa maçları oynandı.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk ettiği Manchester United'ı son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu WoutWeghorst, ilk 11'de başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.

Manchester City, Norveçli santrforu ErlingHaaland'ın 3 golüyle (hat-trick) Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 40, 50 ve 54. dakikalarda Haaland'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sezon başında transfer olduğu City'deki üstün performansını sürdüren Haaland, ligdeki toplam gol sayısını 25'e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Norveçli golcü, Premier Lig'de geçen sezonun 23'er golle gol kralları Muhammed Salah ile Heung-minSon'u şimdiden geride bıraktı.

Haaland, bu sezon lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında 3'er gol kaydeden ilk futbolcu olduktan sonra Wolverhampton karşısında ligdeki 4. hat-trick'ini yaptı.

Liverpool ile Chelsea 0-0 berabere kaldı. Kötü bir sezon geçiren ve puan cetvelinde ilk dört dışında kalan iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı. Liverpool'un Alman teknik direktörü JurgenKlopp, 22 yıla yaklaşan kariyerinin 1000. maçına çıktı.

Chelsea'nin 100 milyon avro vererek renklerine bağladığı MykhayloMudryk, 55. dakikada LewisHall'un yerine oyuna girdi. Liverpool, ligde üst üste üçüncü maçından galibiyet alamadan ayrıldı.

Premier Lig'de zirvede yer alan ve puanını 50'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

LALİGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Barcelona'nın galibiyet golünü, 35. dakikada Pedri attı.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 82. dakikasında sarı kart gördükten sonra yerini JuanLatasa'ya (Dk. 85) bıraktı.

Real Madrid, deplasmandaAthletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. Real Madrid'e ligin zorlu deplasmanlarından Bilbao'da 3 puanı getiren golleri Fransız futbolcu Karim Benzema (Dk. 24) ve ToniKroos (Dk. 90) attı.

Benzema, 14 sezondur formasını giydiği Real Madrid'de ligdeki 228. golünü atarak, eflatun beyazlı kulübün tarihinde RaulGonzalez ile birlikte ligde en fazla gol atan futbolcular listesinde 2. sıraya yükseldi. Listede ilk sırada 312 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

Benzema, La Liga'da bu sezon attığı 9 golle, gol krallığı yarışında Barcelonalı Robert Lewandowski'nin (13) ardından ikinci sırada yer alıyor.

La Liga'da 18. hafta ardından Barcelona 44 puanla lider durumda bulunurken, Real Madrid ise 41 puanla ikinci sırada yer alıyor.

SERİE A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Napoli, deplasmandaSalernitana'yı 2-0 yendi.

Bu sonuçla ligin ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Napoli, sadece 3 maçta (2 beraberlik, 1 yenilgi) puan kaybetti. Napoli, ilk yarıdaki maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandırırken, 14 gol yedi. Ligde 1 maçı eksik Milan, 38 puanla ikinci sırada, Inter ise 37 puanla 3. sırada yer alıyor.

Adı mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için hafta içinde İtalya Futbol Federasyonu’ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla sarsılan Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 3-3 berabere kaldı.

Atalanta kadrosunda yer alan milli stoper Merih Demiral yedek kulübesinde başladığı maça 15. dakikada Palomino'nun yerine dahil oldu ve kalan sürede forma giydi. Atalanta, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 35'e yükseltti ve puan tablosunda 5. basamakta yer aldı.

15 puan silme cezası nedeniyle puanı 37'den 22'ye düşürülen Juventus ise Atalanta maçından gelen 1 puanla, puanını 23 yaptı ve 9. sırada yer buldu.

BUNDESLİGA

Dünya Kupası tatili sonrası yapılan ilk maçlarda Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Schalke'yi 3-0 mağlup ederken Union Berlin, konuk ettiği Hoffenheim'i 3-1 yendi. Freiburg ise deplasmandaWolfsburg'a 6-0 mağlup oldu.

Bundesliga'nın 16. haftasının ardından 35 puana sahip Bayern Münih'i, 30 puanlı Eintracht Frankfurt, Union Berlin ve Freiburg ile 29 puanlı Leipzig takip etti.

