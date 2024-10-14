Avrupa Süper Ligi için tarih belirlendi

Avrupa Süper Ligi'nin CEO'su Bernd Reichart, insanların daha iyi futbol izlemesi gerektiğini bu yüzden Avrupa Süper Ligi'nin başlaması gerektiğini söyledi. Reichart ayrıca Avrupa Süper Ligi'nin Eylül 2025'te başlayacağını duyurdu

FIFA'nın rest çektiği Avrupa Süper Ligi projesi yakın zamanda başlayabilir. Real Madrid ve Barcelona başkanlarının başını çektiği proje için İspanyol ekipleri yoğun uğraş veriyor.

Alman Kicker gazetesine konuşan Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart, Eylül 2025'te başlayacağını duyurdu.

ADIM ADIM AVRUPA SÜPER LİGİ: İŞTE TARİH

Bern Reichart, insanların daha fazla deneyim kazanabilmesi için yeni teknolojilerin peşinde olduklarını söyledi. Reichart projenin başlayacağı tarih olarak önümüzdeki sezon yani Eylül 2025'i işaret etti.

"Yeni teknolojiler ve iş modelleri üzerinde çalışıyoruz çünkü insanlar ekranlarda daha ulaşılabilir ve karşılanabilir deneyimler kazanmalı."

Bayern Münih'in Dinamo Zagreb'i 9-2 yendiği, Borussia Dortmund'un Celtic'i 7-1 yendiği maçları hatırlatan Alman direktör, "Bizim düşüncemize göre takımlar eşit şartlarda ve güçlerde oynadığı zaman maçlar daha çekici hale gelecektir. Bu yüzden normal bir lig yerine iki ayaklı play-off maçları planlıyoruz." dedi.



