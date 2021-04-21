Avrupa Süper Ligi başlamadan bitti

Futbol dünyasında büyük tartışmalara neden olan JPMorgan destekli Avrupa Süper Ligi projesi İngiliz kulüplerinin geri çekilmesiyle fiili olarak askıya alındı

Avrupa Süper Ligi'nde dağılmalar devam ediyor. İngiliz ekipleri Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham ve Arsenal'in ardından İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, İtalyan takımları Inter ve Milan bu ligden çekildiğini duyurdu.

Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından Süper Lig'den çekilme karar aldıkları ifade edildi. Açıklamada, kulüp ile taraftarların arasındaki uyumun önemli olduğuna dikkat çekildi.

Inter de yaptığı açıklamada, kulübün artık Avrupa Süper Ligi projesinin bir parçası olmadığı ifade edilirken, taraftarlara her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlı oldukları belirtildi.

Milan, Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

Üç kulübün ayrılmasının ardından Avrupa Süper Ligi'nde Real Madrid, Barcelona, Juventus kaldı.

