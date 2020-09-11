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Avrupa'nın yeni değeri Alphonso Davies

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KPMG Football Benchmark, son dört ayda piyasa değerini en çok yükselten oyuncuları araştırdı. Zirvede değerini 35 milyon euro artırarak, 73 milyon euro'ya çıkaran Bayern Münih'in 19 yaşındaki yeteneği AlphonsoDavies yer aldı

Avrupa'nın yeni değeri Alphonso Davies
Bukayo Sako ise değerini 43 milyon euro yükselterek ikinci sıraya, 23 milyon euroluk yükselişle değerini 88 milyon euroya çıkartan BrunoFernandes üçüncülüğe yerleşti.
Koronavirüspandemisi nedeniyle Avrupa'nın dev ligleri yaz aylarında sona erirken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi heyecanı da nefes kesti. KPMG Football Benchmark ekibi, son dört ayda piyasa değerinin yükselten oyuncuları araştırdı. Yapılan araştırmada listesinin en tepesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih'in 19 yaşındaki yıldızı AlphonsoDavies yer aldı. Kanadalı yeni star, son dört ayda piyasa değerini 35 milyon euro artırarak, 73 milyon euroya çıkarmayı başardı.
26 YAŞINDAKİ FERNANDES DEĞER ARTTIRDI
AlphonsoDavies'in ardından listenin ikinci sırasında Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Sako yer aldı. 19 yaşındaki yıldız adayı, piyasa değerini 26 milyon euro yükselterek, 43 milyon euroya çıkardı. Listenin üçüncü sırasında yer alan Manchester United'ın Portekizli oyuncusu BrunoFernandes ise 23 milyon euroluk artışla değerini 88 milyon euroya yükseltmeyi başardı. Manchester City'nin 20 yaşındaki yıldız adayı PhilFoden ise değerini 19 milyon euroya artırarak, 47 milyon euroya çıkardı.
Dört oyuncu 14 milyon euro düştü
Son dört ayda en çok değer kaybeden beş oyuncu ise PhilippeCoutinho (Barcelona), AinsleyMaitland-Niles (Arsenal), James Rodriguez (Everton), SergioAgüero (Manchester City) ve FelipeAnderson (West Ham United) oldu. Coutinho, Niles, Rodriguez ve Agüero'nün piyasa değeri 14 milyon euro düşerken, Anderson ise 13 milyon euro değer kaybetti.
Davies değerini daha yükseltecektir
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Genç oyuncular performanslarıyla değerline değer katıyor. Son dört ayda değerini en çok artıran beş oyuncudan dördü 21 yaşının altında. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansıyla en fazla değer artışı sağlayan AlphonsoDavies’in başarılı performasını devam ettirmesi durumunda gelecekte dünyanın en iyi oyuncuları arasına girmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak” dedi.
İşte değerini son dört ayda en çok yükselten beş oyuncu:
OYUNCU KULÜP DEĞER YÜKSELİŞİ DEĞERİ (euro)
AlphonsoDavies Bayern Münih 35 milyon 73 milyon
Bukayo Sako Arsenal 26 milyon 43 milyon
BrunoFernandes Manchester United 23 milyon 88 milyon
PhilFoden Manchester City 19 milyon 47 milyon
Victor Osimhen Napoli 19 milyon 53 milyon
İşte değerini son dört ayda en çok değer kaybeden beş oyuncu:
OYUNCU KULÜP DEĞER KAYBI DEĞERİ (euro)
PhilippeCoutinho Barcelona 14 milyon 56 milyon
Maitland-Niles Arsenal 14 milyon 15 milyon
James Rodriguez Everton 14 milyon 10 milyon
SergioAgüero Manchester City 14 milyon 41 milyon
FelipeAnderson West Ham United 13 milyon 26 milyo
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