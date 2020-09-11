Avrupa'nın yeni değeri Alphonso Davies

Koronavirüspandemisi nedeniyle Avrupa'nın dev ligleri yaz aylarında sona erirken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi heyecanı da nefes kesti. KPMG Football Benchmark ekibi, son dört ayda piyasa değerinin yükselten oyuncuları araştırdı. Yapılan araştırmada listesinin en tepesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih'in 19 yaşındaki yıldızı AlphonsoDavies yer aldı. Kanadalı yeni star, son dört ayda piyasa değerini 35 milyon euro artırarak, 73 milyon euroya çıkarmayı başardı.
26 YAŞINDAKİ FERNANDES DEĞER ARTTIRDI
AlphonsoDavies'in ardından listenin ikinci sırasında Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Sako yer aldı. 19 yaşındaki yıldız adayı, piyasa değerini 26 milyon euro yükselterek, 43 milyon euroya çıkardı. Listenin üçüncü sırasında yer alan Manchester United'ın Portekizli oyuncusu BrunoFernandes ise 23 milyon euroluk artışla değerini 88 milyon euroya yükseltmeyi başardı. Manchester City'nin 20 yaşındaki yıldız adayı PhilFoden ise değerini 19 milyon euroya artırarak, 47 milyon euroya çıkardı.
Dört oyuncu 14 milyon euro düştü
Son dört ayda en çok değer kaybeden beş oyuncu ise PhilippeCoutinho (Barcelona), AinsleyMaitland-Niles (Arsenal), James Rodriguez (Everton), SergioAgüero (Manchester City) ve FelipeAnderson (West Ham United) oldu. Coutinho, Niles, Rodriguez ve Agüero'nün piyasa değeri 14 milyon euro düşerken, Anderson ise 13 milyon euro değer kaybetti.
Davies değerini daha yükseltecektir
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Genç oyuncular performanslarıyla değerline değer katıyor. Son dört ayda değerini en çok artıran beş oyuncudan dördü 21 yaşının altında. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansıyla en fazla değer artışı sağlayan AlphonsoDavies’in başarılı performasını devam ettirmesi durumunda gelecekte dünyanın en iyi oyuncuları arasına girmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak” dedi.
İşte değerini son dört ayda en çok yükselten beş oyuncu:
|OYUNCU
|KULÜP
|DEĞER YÜKSELİŞİ
|DEĞERİ (euro)
|AlphonsoDavies
|Bayern Münih
|35 milyon
|73 milyon
|Bukayo Sako
|Arsenal
|26 milyon
|43 milyon
|BrunoFernandes
|Manchester United
|23 milyon
|88 milyon
|PhilFoden
|Manchester City
|19 milyon
|47 milyon
|Victor Osimhen
|Napoli
|19 milyon
|53 milyon
|OYUNCU
|KULÜP
|DEĞER KAYBI
|DEĞERİ (euro)
|PhilippeCoutinho
|Barcelona
|14 milyon
|56 milyon
|Maitland-Niles
|Arsenal
|14 milyon
|15 milyon
|James Rodriguez
|Everton
|14 milyon
|10 milyon
|SergioAgüero
|Manchester City
|14 milyon
|41 milyon
|FelipeAnderson
|West Ham United
|13 milyon
|26 milyo