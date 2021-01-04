Avrupa'nın en golcüsü Bayern Münih

Bundesliga devi Bayern Münih, ligde bu sezon kaydettiği 44 golle, Avrupa'nın beş büyük liginde rakip fileleri en çok havalandıran takım oldu

Allianz Arena'da oynadığı Mainz karşılaşmasında, ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Bayern Münih, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşle 5-2'lik galibiyete uzanmıştı. HansiFlick yönetiminde çıktığı 59. maçında 51. galibiyetine ulaşan Bavyera ekibi, 2020-2021 sezonunda Avrupa'nın beş büyük liginin en skorer takımı konumunda bulunuyor.

Bundesliga'da geçtiğimiz sezonu 100 golle tamamlayan Bayern Münih, 2020-2021 sezonunda geride kalan 14 maçta 44 gol atmayı başardı. Maç başı gol ortalamasını 3'ün üzerine çeken Alman devi, beş büyük ligin devlerini arkasında bıraktı.

İtalyan devi Inter, ligde oynadığı 15 maçta 40 gol atarak listede ikinci sıraya yerleşirken, lacivert-siyahlıları 17 maçta 39 golle PSG takip ediyor. PremierLeague'in son şampiyonu Liverpool, 16 maçta 37 gol kaydederek liginde zirveyi, beş büyük ligde ise dördüncü sırayı almayı başardı. La Liga'da ise bu alanda, 30'ar golle Real Madrid ve Barcelona başı çekiyor.

Bayern Münih, gol ve asist krallığı listelerinde de kendi ligini domine etti. Çıktığı 13 maçta 19 gol atarak, kariyerinin en iyi sezon ortalamasıyla ilerleyen Robert Lewandowski, gol krallığı yarışında rakiplerine parmak ısırtıyor. Asist krallığının ilk 3 sırasını da domine eden Bayern Münih, listeye 8 asistle Thomas Müller'i, 7 asistle KingsleyComan'ı ve 6 asistle JoshuaKimmich'idahil etmeyi başardı.

HansiFlick'in görevde olduğu 59 maçta 186 gol kaydeden Bayern Münih, tecrübeli teknik adamın görev süresi içerisinde 3,15'lik gol ortalaması yakalayarak, bu alanda da ilk sırayı aldı.

31 kez fileleri havalandıran Beşiktaş ise Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, geride kalan 15 maçta 2 gol ortalamasını tutturdu.

