Avrupa'nın dev liglerinde zorlu hafta

Milli maçlar için lige verilen ara sona erdi. Avrupa'nın 5 büyük liginde, bu hafta sonu birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak

Avrupa'nın dev liglerinde futbolseverleri seyir zevki yüksek maçlar bekliyor. Milli maç arasının ardından hafta sonu 5 büyük ligde dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak.

Ada futbolunda lider Liverpool, sahasında son haftaların çıkışta olan ekibi Chelsea'yi ağırlayacak.

Premier Lig'de bir diğer dikkat çeken maçtaysa Londra derbisinde, Tottenham ile West Ham United kozlarını paylaşacak.

Bundesliga'da da liderlik yarışını ilgilendiren 2 maç var. Lider Bayern Münih sahasında sezonun formda ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Son şampiyon Bayer Leverkusen de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Frankfurt ile karşılaşacak.

İtalya Serie A'da haftanın maçında Roma ile Inter, 3 puan için sahaya çıkacak. Juventus ise sahasında başkent ekibi Lazio'yu ağırlayacak.

LaLiga'da El Clasico öncesi hata yapmak istemeyen Barcelona, ligin dişli ekiplerinden Sevilla ile karşılaşacak.

