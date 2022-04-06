Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek final maçları bugün oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek finalinde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki RamonSanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Program şöyle:

19.45 Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

22.00 West Ham (İngiltere)﻿ - Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) ﻿

