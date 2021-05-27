Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal

UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapasitenin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftarın tribünlerden takip ettiği Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanan final maçında, İngiltere'nin Manchester United takımı ile İspanya temsilcisi Villarreal karşılaştı.

Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmanın ilk ciddi atağını gerçekleştiren Villarreal, bunu golle sonuçlandırdı. Serbest vuruş kazanan İspanya temsilcisinde sol kanattan Daniel Parejo'nun yaptığı uzun ortaya iyi hareketlenen Gerard Moreno, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek 29. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda daha atak bir oyun sergileyen Manchester United, Villarreal savunmasını geçmekte zorlandı ve ilk yarı, İspanya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede atak oyununu sürdüren Manchester United, skora denge getirmekte zorlanmadı. İngiltere ekibinin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Villarreal savunması, topu ceza sahası dışına uzaklaştırmasına rağmen meşin yuvarlak, Manchester Unitedlı Luke Shaw'ın önüne düştü. Shaw'ın penaltı çizgisinden sert vuruşunda bir kez daha defans bloğundan seken topla ceza sahası içinde buluşan Edinson Cavani, meşin yuvarlağı filelere yollayarak 55. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

İki takımın da iyi savunma yaptığı mücadelenin kalan dakikalarında taraflar eşitliği bozamadı ve 1-1 sona eren final maçı, uzatmalara gitti.

Uzatmaların ilk ve ikinci yarısında Manchester United ile Villarreal, temkinli bir oyun sergileyince eşitlik bozulmadı ve finalde penaltı atışlarına geçildi.

Villarreal'de Gerard Moreno, Daniel Raba, Paco Alcacer, Alberto Moreno, Daniel Parejo, Moi Gomez, Raul Albiol, Francis Coquelin, Mario Gaspar, Pau Torres ve kaleci Geronimo Rulli penaltı atışlarını golle sonuçlandırdı.

Manchester United'da Juan Mata, Alex Telles, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Cavani, Fred, Daniel James, Luke Shaw, Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf'ün penaltıları golle sonuçlanırken, kaleci David de Gea penaltıdan faydalanamadı ve Villarreal, rakibini 11-10 yenerek kupaya ulaştı.

Maçın ardından Villareal takımına kupayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin verdi. İspanyol kulübünün oyuncuları, kupayı birlikte havaya kaldırarak büyük coşku yaşadı.

Villarreal namağlup şampiyon

Turnuvaya grup aşamasında giren Villarreal, çıktığı 14 maçın 12'sinden galip ayrılırken, sadece 2 karşılaşmada beraberlik yaşadı.

İspanya temsilcisi, namağlup unvanıyla turnuvanın bu sezon en dikkati çeken performanslarından birine imza attı.

UEFA Avrupa Ligi tarihinin eleme turlarında 24 maçta kazanarak Sevilla'nın rekoruna ortak olan Villarreal, kupayı kazanarak yeni rekorun sahibi oldu