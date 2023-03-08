Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yarın 8 müsabaka oynanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak. RamonSanchez-Pizjuan Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
20.45 Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
20.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
20.45 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
23.00 ShakhtarDonetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe
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