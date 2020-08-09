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Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler 10 Ağustos Pazartesi ve 11 Ağustos Salı günü yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak

Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final heyecanı yaşanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.
Çeyrek final maçlarının programı şöyle:
10 Ağustos Pazartesi:
22.00 Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
11 Ağustos Salı:
22.00 Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre) 
 
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