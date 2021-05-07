Avrupa Ligi finalistleri belli oldu

Polonya'da 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile Manchester United karşı karşıya gelecek

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Roma'ya 3-2 mağlup olan Manchester United ve Arsenal ile 0-0 berabere kalan Villarreal, finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

İngiltere temsilcisi Manchester United, 6-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Roma takımına konuk oldu.

Manchester ekibi, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını 39. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha etkili olan Roma, 57. dakikada Edin Dzeko ve 60. dakikada Bryan Cristante'nin golleriyle 2-1 öne geçti.

Manchester United, 68. dakikada Cavani ile beraberliği yakalasa da Nicola Zalewski, 83. dakikadaki golüyle Roma'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Rakibine karşı toplamda 8-5'lik üstünlük kuran Manchester United, Kupa 2'de adını finale yazdırdı.

- Villarreal, Avrupa Ligi'nde ilk kez finale çıktı

Gecenin diğer yarı final rövanş maçında ise İspanyol ekibi Villarreal, İngiltere temsilcisi Arsenal'a konuk oldu.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.

Villarreal, ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde finale çıktı ve Manchester United'ın rakibi oldu.

İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak.