Avrupa kulüplerinden UEFA'ya "Süper Lig" resti

"Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesini savunan kıtanın önde gelen futbol kulüpleri, UEFA'yı, Şampiyonlar Ligi'nden ayrılmakla tehdit etti

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, aralarında Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Juventus ve Milan'ın bulunduğu kulüpler, yarın yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısı öncesi yeni turnuva projesine onay verdi. Paris Saint-Germain ise teklifi kabul etmedi.

Bunun üzerine UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, "sözde Avrupa Süper Ligi" denilen turnuvaya katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür edilerek, "Biz, FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, ​​açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez." denildi.

FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyonun daha önce yaptığı uyarı hatırlatılarak, "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir." ifadeleri kullanıldı.

15'i sabit, 20 takımlı turnuva düşünülüyor

Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüplerin, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attıkları öne sürüldü.

Sızan bilgilere göre, projeye destek veren kulüpler, 15 takımın sabit olduğu, 5 takımın ise her sezon değişeceği bir turnuva planlıyor. Bu 5 ekibin nasıl belirleneceği henüz bilinmiyor.

Takımların, 10'arlı iki grupta mücadele ettiği ve grupları ilk 4'te bitirenlerin, çeyrek finale yükseldiği bir turnuva düşünülüyor. Her takım, en az 18 maça çıkacak. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün, 3,5 milyar avroluk geliri paylaşması ön görülüyor.