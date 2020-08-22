Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları bugün karşılaşacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, bugün TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1,7 MİLYAR EUOLUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar euoyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon euro oldu.

Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon euroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon euroluk tahmini piyasa değerine sahip.

