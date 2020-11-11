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Avrupa devleri Ozan Kabak'ın peşinde

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Avrupa devleri Ozan Kabak için teklif yapmaya hazırlanıyor. Schalke 04'te başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu için Liverpool ve Milan devrede

Avrupa devleri Ozan Kabak'ın peşinde
Milli futbolcu Ozan Kabak paylaşılamıyor. Schalke 04'teki performansıyla dikkat çeken Kabak'ın ara transferde en çok konuşulacak isimlerden biri olacak gibi duruyor.
20 yaşındaki futbolcu için Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ve İngilizlerin dev kulübü Liverpool transfer yarışına girdi.
İtalyan La GazettadelloSport gazetesi, Milan'ın Ozan transferini gerçekleştiremezse Dominik Szoboszlai ya da MarcusThuram'a yöneleceğini yazdı.
Haberde ayrıca İtalyan ekibinin sezon başında Schalke'ye Ozan için 20 milyon avro teklif ettiği de iddia edildi.
Liverpool da yıldız defans oyuncusu için devrede. Özellikle Van Dijk'in sakatlığı sonrası stoper hattında sorun yaşayan Kırmızılar, 20 yaşındaki futbolcu için devre arasında kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
 
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