Aubameyang, Barcelona’da

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İngiltere temsilcisi Arsenal'la sözleşmesini karşılıklı fesheden forvet oyuncusu Pierre-EmerickAubameyang ile anlaştığını duyurdu.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetAubameyang ile 30 Haziran 2023'te ayrılma opsiyonu saklı bulunarak, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalanacağını bildirildi.

Aubameyang'ın serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olarak belirlendiği kaydedildi.

Gabon, İspanya ve Fransa vatandaşlıkları bulunan Aubameyang, 2018'den bu yana Arsenal formasını giyiyordu.

Son bir ayda forvette hattını güçlendiren Barcelona, FerranTorres ve Adama Traore'yi de kadrosuna dahil etti.

